Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Abend fester

Die Aktie von Trump Media Technology zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Trump Media Technology konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,7 Prozent auf 17,28 USD.

Das Papier von Trump Media Technology konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,7 Prozent auf 17,28 USD. Die Trump Media Technology-Aktie legte bis auf 17,49 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 17,16 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.048.037 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 54,68 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 216,44 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 25.09.2024 auf bis zu 11,75 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Trump Media Technology am 01.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,10 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 880000,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 840000,00 USD erwirtschaftet worden.

