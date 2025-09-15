Trump Media Technology Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Trump Media Technology

Kursverlauf

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 17,25 USD abwärts.

Die Trump Media Technology-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 17,25 USD abwärts. Die Trump Media Technology-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,21 USD ab. Mit einem Wert von 17,47 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 129.991 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2024 auf bis zu 54,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 216,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 11,75 USD erreichte der Anteilsschein am 25.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 01.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,10 USD je Aktie gewesen. Trump Media Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 880000,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 840000,00 USD erwirtschaftet worden waren.

