Aktienentwicklung

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

21.08.25 16:11 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 17,00 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 17,00 USD. Der Kurs der Trump Media Technology-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,83 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 16,96 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 83.480 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 54,68 USD. Gewinne von 221,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 25.09.2024 auf bis zu 11,75 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 44,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Trump Media Technology am 01.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,10 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 840000,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 880000,00 USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

