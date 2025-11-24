Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology schiebt sich am Montagnachmittag vor

Notierung im Fokus

Die Aktie von Trump Media Technology zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Trump Media Technology legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 10,46 USD.

Die Trump Media Technology-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 10,46 USD. Zwischenzeitlich stieg die Trump Media Technology-Aktie sogar auf 10,53 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,46 USD. Bisher wurden via NASDAQ 169.482 Trump Media Technology-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,45 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 315,39 Prozent hinzugewinnen. Bei 10,18 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 2,68 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 07.11.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,10 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Trump Media Technology 970000,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,01 Mio. USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.net

