Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Abend fester
Die Aktie von Trump Media Technology zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Trump Media Technology konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 10,54 USD.
Um 20:07 Uhr stieg die Trump Media Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 10,54 USD. Im Tageshoch stieg die Trump Media Technology-Aktie bis auf 10,66 USD. Bei 10,46 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Trump Media Technology-Aktien beläuft sich auf 473.232 Stück.
Bei 43,45 USD markierte der Titel am 18.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 312,24 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 10,18 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,42 Prozent.
Trump Media Technology ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Trump Media Technology ein Ergebnis je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,96 Prozent auf 970000,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,01 Mio. USD gelegen.
