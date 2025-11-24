DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 +1,6%Nas22.862 +2,6%Bitcoin76.981 +2,1%Euro1,1523 +0,1%Öl63,44 +1,5%Gold4.128 +1,5%
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Abend fester

24.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Trump Media Technology zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Trump Media Technology konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 10,54 USD.

Um 20:07 Uhr stieg die Trump Media Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 10,54 USD. Im Tageshoch stieg die Trump Media Technology-Aktie bis auf 10,66 USD. Bei 10,46 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Trump Media Technology-Aktien beläuft sich auf 473.232 Stück.

Bei 43,45 USD markierte der Titel am 18.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 312,24 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 10,18 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,42 Prozent.

Trump Media Technology ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Trump Media Technology ein Ergebnis je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,96 Prozent auf 970000,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,01 Mio. USD gelegen.

Redaktion finanzen.net

