Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Dienstagabend freundlich
Die Aktie von Trump Media Technology zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Trump Media Technology-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.
Um 20:08 Uhr sprang die Trump Media Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 10,65 USD zu. Die Trump Media Technology-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,76 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 10,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 448.512 Trump Media Technology-Aktien.
Am 18.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,45 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 308,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2025 bei 10,18 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 4,37 Prozent Luft nach unten.
Trump Media Technology veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Trump Media Technology mit einem Umsatz von insgesamt 970000,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,01 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,96 Prozent verringert.
