Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Nachmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Trump Media Technology

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 10,49 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Trump Media Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 10,49 USD ab. Das Tagestief markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 10,41 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 92.401 Trump Media Technology-Aktien.

Bei 43,45 USD markierte der Titel am 18.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 75,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,18 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 07.11.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD gegenüber -0,10 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Trump Media Technology mit einem Umsatz von insgesamt 970000,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,01 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,96 Prozent verringert.

