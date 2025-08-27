DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,81 -1,2%Dow45.600 +0,1%Nas21.722 +0,6%Bitcoin96.368 +0,9%Euro1,1688 +0,4%Öl68,61 +1,2%Gold3.419 +0,6%
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Abend nordwärts

28.08.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Trump Media Technology zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Trump Media Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 17,99 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Trump Media & Technology
15,49 EUR 0,35 EUR 2,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:06 Uhr sprang die Trump Media Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 17,99 USD zu. Die Trump Media Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,30 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,26 USD. Der Tagesumsatz der Trump Media Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 678.706 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,68 USD erreichte der Titel am 30.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 203,95 Prozent Plus fehlen der Trump Media Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 11,75 USD erreichte der Anteilsschein am 25.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 34,69 Prozent Luft nach unten.

Trump Media Technology ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Trump Media Technology hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,10 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 880000,00 USD umgesetzt, gegenüber 840000,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

