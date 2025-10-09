DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.328 -0,6%Top 10 Crypto16,70 -3,4%Nas22.949 -0,4%Bitcoin104.341 -1,7%Euro1,1555 -0,6%Öl65,13 -1,4%Gold3.961 -1,9%
So bewegt sich Trump Media Technology

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verliert am Donnerstagabend

09.10.25 20:24 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verliert am Donnerstagabend

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 16,96 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Trump Media & Technology
14,92 EUR 0,45 EUR 3,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Trump Media Technology-Aktie musste um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 16,96 USD. Das Tagestief markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 16,95 USD. Bei 17,34 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 587.102 Trump Media Technology-Aktien.

Am 30.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,68 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 222,41 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 15,42 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie.

Am 01.08.2025 lud Trump Media Technology zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Trump Media Technology hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,10 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,76 Prozent auf 880000,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 840000,00 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

