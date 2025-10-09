Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verliert am Donnerstagabend
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 16,96 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Trump Media Technology-Aktie musste um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 16,96 USD. Das Tagestief markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 16,95 USD. Bei 17,34 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 587.102 Trump Media Technology-Aktien.
Am 30.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,68 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 222,41 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 15,42 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie.
Am 01.08.2025 lud Trump Media Technology zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Trump Media Technology hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,10 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,76 Prozent auf 880000,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 840000,00 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie
Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt
Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen
Top 10 Bitcoin-Unternehmen: Tesla und Strategy unter den größten BTC-Investoren
Übrigens: Trump Media Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Trump Media Technology
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Trump Media Technology
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Trump Media & Technology
Analysen zu Trump Media & Technology
Keine Analysen gefunden.