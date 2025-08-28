Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Nachmittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 17,83 USD ab.

Die Trump Media Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 17,83 USD. Im Tief verlor die Trump Media Technology-Aktie bis auf 17,74 USD. Bei 17,85 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 130.360 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Bei 54,68 USD erreichte der Titel am 30.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Trump Media Technology-Aktie somit 67,39 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 25.09.2024 Kursverluste bis auf 11,75 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,10 Prozent würde die Trump Media Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Trump Media Technology am 01.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,10 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Trump Media Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 880000,00 USD im Vergleich zu 840000,00 USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

