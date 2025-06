TUI Aktie News: TUI am Montagvormittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von TUI gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 7,31 EUR.

Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 7,31 EUR ab. In der Spitze fiel die TUI-Aktie bis auf 7,26 EUR. Mit einem Wert von 7,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 126.592 TUI-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 8,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.12.2024). Mit einem Zuwachs von 21,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 30,93 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,072 EUR. Im Vorjahr erhielten TUI-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 9,43 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TUI am 14.05.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 EUR gegenüber -0,58 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat TUI im vergangenen Quartal 3,70 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TUI 3,65 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. TUI dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.08.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,21 EUR fest.

