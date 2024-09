TUI Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von TUI

Notierung im Blick

Die Aktie von TUI gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 5,86 EUR ab.

Die TUI-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 5,86 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die TUI-Aktie bis auf 5,86 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 26.767 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 09.04.2024 auf bis zu 8,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 36,73 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Mit Abgaben von 25,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,46 EUR aus.

Am 14.08.2024 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,79 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,29 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 11.12.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 10.12.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

