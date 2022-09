TUI Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von TUI

Aktien in diesem Artikel TUI 1,59 EUR

-0,22% Charts

News

Analysen

Die TUI-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 1,55 EUR. Die TUI-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,54 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 148.196 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2021 erreichte der Anteilsschein mit 3,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 57,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 1,42 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2022). Mit einem Kursverlust von 8,99 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 2,25 EUR für die TUI-Aktie.

TUI gewährte am 10.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,72 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 4.433,20 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 847,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 468,10 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.12.2022 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,041 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI, Airbnb & Co. als Profiteure des Booms: Welche Reise-Aktien kräftige Gewinne versprechen

Hot Stocks heute: Bed Bath & Beyond, Dermapharm, Sixt und TUI

TUI-Aktie schließt im Plus: TUI rechnet weiter mit operativem Jahresgewinn - Hotelpreise steigen

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI

Bildquellen: TUI