TUI Aktie News: TUI am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Um 19.05.2022 09:22:00 Uhr rutschte die TUI-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 2,51 EUR ab. Die TUI-Aktie sank bis auf 2,47 EUR. Bei 2,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.139.754 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.06.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,38 EUR. 42,68 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 2,02 EUR. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 24,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 2,50 EUR.

Am 11.05.2022 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 757,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.128,40 EUR umgesetzt, gegenüber 248,10 EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 11.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,307 EUR je Aktie.

