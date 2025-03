TUI Aktie News: TUI am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,3 Prozent auf 6,29 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die TUI-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,3 Prozent auf 6,29 EUR ab. Bei 6,19 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.173.817 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 12.12.2024 markierte das Papier bei 8,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 41,09 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 5,05 EUR. Mit einem Kursverlust von 19,73 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem TUI seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,073 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,13 EUR je TUI-Aktie aus.

TUI ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,17 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 4,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,24 Prozent gesteigert.

Am 07.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 20.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2025 1,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt letztendlich ab

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX nachmittags in Rot

XETRA-Handel So performt der MDAX mittags