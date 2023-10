Tupperware Aktie News: S&P 400 MidCap Aktie Tupperware am Mittag im Sinkflug

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tupperware. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 12,4 Prozent auf 2,14 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.11.2022 bei 8,17 EUR. 281,95 Prozent Plus fehlen der Tupperware-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 19.07.2023 auf bis zu 0,55 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 74,25 Prozent.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.11.2022 bei 8,17 EUR. 281,95 Prozent Plus fehlen der Tupperware-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 19.07.2023 auf bis zu 0,55 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 74,25 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tupperware am 01.03.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,41 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tupperware in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,84 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 313,70 USD im Vergleich zu 340,40 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Tupperware am 01.11.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tupperware-Aktie in Höhe von 0,431 USD im Jahr 2023 aus.

