Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Montagnachmittag tief südwärts

Die Uber-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:22 Uhr 5,3 Prozent im Minus bei 29,11 EUR. Der Kurs der Uber-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,90 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,33 EUR. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 925 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von 37,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,00 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 11,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Uber-Aktie im Durchschnitt mit 64,00 USD.

Am 09.02.2022 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uber ein EPS von -0,54 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 82,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.165,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.778,00 USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte Uber am 04.05.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2023-Ergebnisse wird von Experten am 03.05.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2023 0,122 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Mateusz_Szymanski / Shutterstock.com