Uber Aktie News: Uber fällt am Freitagnachmittag

Die Aktie von Uber gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,0 Prozent auf 59,20 USD abwärts.

Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 3,0 Prozent auf 59,20 USD abwärts. Die Uber-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 56,89 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 59,23 USD. Zuletzt wurden via New York 901.739 Uber-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,10 USD. Dieser Kurs wurde am 05.03.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,68 Prozent. Bei 40,09 USD erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 32,28 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 08.05.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,76 Prozent auf 10,13 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,23 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 0,876 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

