Uber Aktie News: Uber wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Uber im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 93,30 USD ab.

Die Uber-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 93,30 USD abwärts. Die Uber-Aktie gab in der Spitze bis auf 91,95 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 92,50 USD. Bisher wurden heute 394.382 Uber-Aktien gehandelt.

Am 10.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 97,71 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,33 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 36,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 06.08.2025 äußerte sich Uber zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,63 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 12,65 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 10,70 Mrd. USD umsetzen können.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,91 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

