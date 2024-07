Uber Aktie News: Uber am Mittwochnachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 71,21 USD nach oben.

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 71,21 USD. Zwischenzeitlich stieg die Uber-Aktie sogar auf 71,56 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,66 USD. Bisher wurden via New York 282.810 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,10 USD. Dieser Kurs wurde am 05.03.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,09 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 43,70 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Uber ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Uber vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,31 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 10,13 Mrd. USD gegenüber 8,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 30.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,860 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

NVIDIA mit neuem Investment und neuer Partnerschaft - Auch HPE-Aktie profitiert

Uber beschließt bundesweite Kooperation mit Taxi-Unternehmen

Uber, Lyft & Co.: Auf dieses Ergebnis hoffen Investoren bei der US-Präsidentschaftswahl