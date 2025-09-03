Uber Aktie News: Uber am Donnerstagnachmittag verlustreich
Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 91,45 USD.
Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 91,45 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Uber-Aktie bei 91,26 USD. Bei 93,11 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 311.535 Stück.
Am 10.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 97,71 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 6,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,33 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Uber ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 USD, nach 0,47 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 12,65 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,23 Prozent gesteigert.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,91 USD je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
