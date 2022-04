Uber Aktie News: Uber verbilligt sich am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Uber 32,69 EUR

Das Papier von Uber befand sich um 16:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 32,72 EUR ab. Die Uber-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 32,72 EUR ab. Bei 33,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.276 Uber-Aktien.

Am 15.04.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,18 EUR. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 56,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 20,53 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 64,00 USD.

Uber gewährte am 02.06.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,44 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,54 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 45,22 Prozent auf 3,17 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Uber 5,78 Milliarden USD umgesetzt.

Experten erwarten die Q1 2022-Kennzahlen am 02.06.2022.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,162 USD je Uber-Aktie belaufen.

