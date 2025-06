Uber Aktie News: Uber gewinnt am Nachmittag

Blick auf Uber-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Uber. Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 86,08 USD.

Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 86,08 USD. Die Uber-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 86,68 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 85,40 USD. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 735.635 Aktien.

Am 21.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,74 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,99 USD ab. Mit einem Kursverlust von 36,12 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 07.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,85 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,31 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 11,53 Mrd. USD gegenüber 10,13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 05.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,90 USD je Uber-Aktie.

