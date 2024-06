Uber Aktie News: Uber am Nachmittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 68,64 USD ab.

Die Uber-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 68,64 USD abwärts. Im Tief verlor die Uber-Aktie bis auf 68,32 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,90 USD. Bisher wurden via New York 380.672 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2024 auf bis zu 82,10 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 16,39 Prozent niedriger. Am 09.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,05 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 43,11 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Uber veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,31 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,82 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,13 Mrd. USD ausgewiesen.

Uber wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 0,863 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

