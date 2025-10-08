Uber Aktie News: Uber am Mittwochnachmittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Uber zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 98,25 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 98,25 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Uber-Aktie sogar auf 98,43 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,94 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 239.845 Uber-Aktien.

Am 23.09.2025 markierte das Papier bei 101,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Am 18.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,33 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 65,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Uber-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,47 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,70 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,65 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 2,91 USD je Aktie aus.

