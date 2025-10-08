DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto17,27 +1,2%Nas23.028 +1,1%Bitcoin106.279 +1,9%Euro1,1626 -0,3%Öl66,15 +0,6%Gold4.041 +1,4%
DAX mit neuem Rekordschlussstand -- Wall Street freundlich -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, Airbus, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex, BMW im Fokus
Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis? Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis?
Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Uber Aktie News: Uber am Mittwochabend fester

08.10.25 20:24 Uhr
Uber Aktie News: Uber am Mittwochabend fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Uber. Zuletzt konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,4 Prozent auf 99,13 USD.

Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 99,13 USD. Zwischenzeitlich stieg die Uber-Aktie sogar auf 99,18 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 97,94 USD. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 758.967 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 101,98 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 2,88 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.12.2024 (59,33 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 USD. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 12,65 Mrd. USD gegenüber 10,70 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 2,91 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen