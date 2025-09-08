Uber Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Uber

Kursverlauf

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 94,02 USD.

Die Uber-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 94,02 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die Uber-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 92,78 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 387.394 Uber-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.07.2025 auf bis zu 97,71 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,92 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.12.2024 bei 59,33 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Uber-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Uber am 06.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,63 USD. Im letzten Jahr hatte Uber einen Gewinn von 0,47 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,65 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 10,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Uber veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,91 USD je Uber-Aktie.

