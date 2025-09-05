Uber Aktie News: Uber tendiert am Abend nahe Vortagesschluss

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von Uber. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Uber-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 94,27 USD.

Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr bei 94,27 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Uber-Aktie bis auf 94,99 USD zu. Die Abwärtsbewegung der Uber-Aktie ging bis auf 92,78 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 94,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 863.287 Uber-Aktien.

Bei 97,71 USD erreichte der Titel am 10.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 3,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,33 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 37,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Uber-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Uber ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,65 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,70 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,91 USD je Uber-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Wette auf Tech-Giganten: So war Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 investiert

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

Apple-Aktie: Zukunft ohne Tippen - Siri soll Apps allein per Sprache steuern