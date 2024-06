Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 68,90 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Uber-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 68,90 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Uber-Aktie ging bis auf 68,88 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 69,31 USD. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 280.994 Stück gehandelt.

Am 05.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 82,10 USD ein 52-Wochen-Hoch. 19,16 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,02 USD. Dieser Wert wurde am 10.06.2023 erreicht. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 72,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Uber-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 08.05.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,31 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,82 Prozent auf 10,13 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Uber am 30.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,841 USD je Uber-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

