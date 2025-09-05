Uber Aktie News: Uber am Donnerstagabend im Plus

Uber im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 94,50 USD.

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 94,50 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uber-Aktie bei 96,30 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,56 USD. Bisher wurden heute 1.117.673 Uber-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.07.2025 bei 97,71 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 3,29 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.12.2024 (59,33 USD). Mit Abgaben von 37,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Uber-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 USD gegenüber 0,47 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 12,65 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Uber veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,91 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Wette auf Tech-Giganten: So war Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 investiert

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

Apple-Aktie: Zukunft ohne Tippen - Siri soll Apps allein per Sprache steuern