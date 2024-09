Blick auf Aktienkurs

Uber Aktie News: Uber verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

12.09.24 16:09 Uhr

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 69,42 USD ab.

Die Uber-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 69,42 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Uber-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 69,17 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 70,22 USD. Zuletzt wechselten 276.608 Uber-Aktien den Besitzer. Bei einem Wert von 82,10 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,27 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 40,09 USD. Mit Abgaben von 42,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 06.08.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,70 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,23 Mrd. USD in den Büchern standen. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Uber am 06.11.2024 vorlegen. Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,07 USD fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Uber-Aktie Die 30 bestbezahlten CEOs in den USA Analyse gewährt Einblick: Das sind die Top-Positionen der Hedgefonds Uber-Aktie sinkt: Millionen-Buße für Uber wegen Fahrerdaten-Übermittlung

