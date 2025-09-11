Uber Aktie News: Uber schiebt sich am Freitagabend vor

Aktie im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 95,46 USD nach oben.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 95,46 USD. Bei 96,26 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 94,57 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 840.496 Stück.

Am 10.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 97,71 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 2,36 Prozent wieder erreichen. Am 18.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 59,33 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 äußerte sich Uber zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 USD. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,65 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,70 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,91 USD je Aktie belaufen.

