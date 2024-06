Uber Aktie News: Uber verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

So bewegt sich Uber

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 72,47 USD abwärts.

Die Uber-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 72,47 USD. Zwischenzeitlich weitete die Uber-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 72,11 USD aus. Bei 73,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 465.167 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.03.2024 markierte das Papier bei 82,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,09 USD. Abschläge von 44,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 08.05.2024 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,31 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,82 Prozent auf 10,13 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Uber-Bilanz für Q2 2024 wird am 30.07.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,848 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Uber beschließt bundesweite Kooperation mit Taxi-Unternehmen

Uber, Lyft & Co.: Auf dieses Ergebnis hoffen Investoren bei der US-Präsidentschaftswahl

Delivery Hero-Aktie +26%, Uber-Aktie etwas leichter: Foodpanda-Geschäft in Taiwan geht an Uber