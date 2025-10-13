Uber Aktie News: Uber am Montagnachmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 94,77 USD.

Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 94,77 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Uber-Aktie bei 95,15 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 95,00 USD. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 290.767 Stück gehandelt.

Am 23.09.2025 markierte das Papier bei 101,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,33 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 59,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Uber-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Uber ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 USD, nach 0,47 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 12,65 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,23 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 10.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Uber.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,91 USD je Uber-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Uber-Aktie in Rot: Stadt Essen verbietet sehr niedrige Preise bei Fahrten

Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient