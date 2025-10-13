Uber Aktie News: Uber am Montagabend in Grün

So bewegt sich Uber

Die Aktie von Uber gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Uber-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 94,39 USD.

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 94,39 USD. Bei 95,15 USD erreichte die Uber-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 714.509 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 101,98 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,04 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.12.2024 bei 59,33 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 37,14 Prozent wieder erreichen.

Für Uber-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,63 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent auf 12,65 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Uber wird am 04.11.2025 gerechnet. Uber dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2025 2,91 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

