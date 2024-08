Uber Aktie News: Uber behauptet sich am Mittwochnachmittag

Kurs der Uber

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uber. Bei der Uber-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 71,02 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Uber-Aktie um 15:53 Uhr im New York-Handel bei 71,02 USD. Die Uber-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 71,80 USD. In der Spitze büßte die Uber-Aktie bis auf 70,71 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,60 USD. Zuletzt wechselten via New York 294.013 Uber-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 82,10 USD erreichte der Titel am 05.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 15,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,09 USD. Mit einem Kursverlust von 43,55 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 06.08.2024. In Sachen EPS wurden 0,49 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber 0,19 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 10,70 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,23 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 15,93 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

