Uber Aktie News: Uber am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 83,62 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 83,62 USD. Der Kurs der Uber-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 83,26 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,77 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 422.252 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,00 USD. 4,04 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 40,09 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 06.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uber ein EPS von 0,19 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 10,70 Mrd. USD gegenüber 9,23 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 31.10.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Uber.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 1,08 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Teslas Robotaxi-Event: Elon Musk kündigt "Ereignis für die Geschichtsbücher" an

Ausblicke und Bilanzen: Tesla, NVIDIA & Co. - Die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Die 30 bestbezahlten CEOs in den USA