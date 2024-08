Uber Aktie News: Uber tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Uber gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Uber-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 72,43 USD ab.

Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 72,43 USD. In der Spitze fiel die Uber-Aktie bis auf 72,22 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 72,50 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 516.034 Uber-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 82,10 USD erreichte der Titel am 05.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 13,35 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,09 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Uber-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Uber ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Uber hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,19 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,70 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 9,23 Mrd. USD eingefahren.

Die Uber-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

