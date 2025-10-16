Uber Aktie News: Uber am Nachmittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uber. Zuletzt ging es für die Uber-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 93,89 USD.
Der Uber-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 93,89 USD. Die Uber-Aktie gab in der Spitze bis auf 93,78 USD nach. Mit einem Wert von 94,44 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 261.549 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 101,98 USD markierte der Titel am 23.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,62 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 59,33 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 58,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
Am 06.08.2025 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,63 USD gegenüber 0,47 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 12,65 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,70 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Uber am 04.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 10.11.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,91 USD je Uber-Aktie belaufen.
