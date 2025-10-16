Uber Aktie News: Uber am Abend mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Uber befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 3,0 Prozent auf 91,65 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 3,0 Prozent auf 91,65 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Uber-Aktie bis auf 91,54 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,44 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.157.174 Uber-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 101,98 USD. Dieser Kurs wurde am 23.09.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,27 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 59,33 USD fiel das Papier am 18.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 54,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Uber gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,63 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 USD je Aktie in den Büchern standen. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,65 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Uber möglicherweise am 10.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,91 USD je Uber-Aktie.

