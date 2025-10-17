Uber Aktie News: Uber am Abend mit roter Tendenz

So entwickelt sich Uber

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Uber. Zuletzt fiel die Uber-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 92,27 USD ab.

Die Uber-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 92,27 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Uber-Aktie ging bis auf 91,46 USD. Bei 91,93 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.336.650 Uber-Aktien.

Am 23.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 10,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 59,33 USD fiel das Papier am 18.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Uber veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,47 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 12,65 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,70 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 10.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,91 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.net

