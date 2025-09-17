Uber Aktie News: Uber am Abend fester
Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 94,46 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 94,46 USD zu. Bei 95,03 USD erreichte die Uber-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,94 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.432.655 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 17.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 99,70 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 59,33 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.12.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 06.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,63 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,47 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,65 Mrd. USD – ein Plus von 18,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 10,70 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Uber-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,91 USD je Uber-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
