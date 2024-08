Uber Aktie News: Uber macht am Montagnachmittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Uber. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 72,33 USD.

Das Papier von Uber konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 72,33 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Uber-Aktie bei 72,59 USD. Bei 72,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 318.028 Stück gehandelt.

Am 05.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 82,10 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,51 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,09 USD ab. Abschläge von 44,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 06.08.2024. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,70 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,23 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,06 USD fest.

