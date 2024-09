Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Donnerstagnachmittag ins Plus

Kurs der Uber

Die Aktie von Uber zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Um 15:52 Uhr sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 74,85 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uber-Aktie bei 75,56 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 75,00 USD. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 520.522 Aktien.

Am 05.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 82,10 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 9,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 40,09 USD erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 46,44 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Uber-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 06.08.2024. Es stand ein EPS von 0,49 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber noch ein Gewinn pro Aktie von 0,19 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10,70 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,23 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 1,07 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Die 30 bestbezahlten CEOs in den USA

Analyse gewährt Einblick: Das sind die Top-Positionen der Hedgefonds

Uber-Aktie sinkt: Millionen-Buße für Uber wegen Fahrerdaten-Übermittlung