Uber Aktie News: Uber gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Uber. Das Papier von Uber legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 67,44 USD.

Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere um 15:53 Uhr 0,1 Prozent. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 68,11 USD an. Bei 68,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 589.767 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,00 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 54,99 USD. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 22,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 31.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,24 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,19 Mrd. USD im Vergleich zu 9,29 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Uber rechnen Experten am 11.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,82 USD fest.

