Uber Aktie News: Uber verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktien in diesem Artikel Uber 28,40 EUR

-1,70% Charts

News

Analysen

Die Uber-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 3,2 Prozent im Minus bei 28,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Uber-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,94 EUR aus. Bei 27,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 2.031 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,21 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Bei 19,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 46,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Uber-Aktie bei 64,00 USD.

Uber ließ sich am 02.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,33 USD gegenüber 0,58 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 105,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.929,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.073,00 USD ausgewiesen.

Am 01.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Uber dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 08.11.2023 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Uber 2022 einen Verlust in Höhe von -4,644 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Erste Schätzungen: Uber informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bezos Expedition: In diese Startups hat Jeff Bezos in 2022 bisher investiert

Fahrzeugkredite bedroht: ARK Invest-Chefin Cathie Wood warnt vor fallenden Autopreisen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com