Uber Aktie News: Uber am Abend höher

22.08.25 20:25 Uhr
Uber Aktie News: Uber am Abend höher

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Uber. Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere zuletzt 3,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uber
82,99 EUR 2,12 EUR 2,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 97,21 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uber-Aktie bisher bei 97,54 USD. Bei 94,46 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 993.584 Uber-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.07.2025 bei 97,71 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 0,51 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 18.12.2024 auf bis zu 59,33 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 USD gegenüber 0,47 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,65 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 10,70 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Uber veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2025 2,91 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com

Analysen zu Uber

DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
mehr Analysen