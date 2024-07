Uber Aktie News: Uber am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich Uber

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Uber. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 64,15 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 64,15 USD zu. In der Spitze legte die Uber-Aktie bis auf 64,77 USD zu. Bei 64,15 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 208.944 Uber-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,10 USD. Dieser Kurs wurde am 05.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 40,09 USD. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 60,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie.

Am 08.05.2024 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,31 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,13 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8,82 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Uber veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Uber rechnen Experten am 07.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 0,877 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

