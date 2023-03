UBS Aktie News: STOXX 50 Aktie UBS am Vormittag stabil

Aktien in diesem Artikel UBS EUR

Kaum Ausschläge verzeichnete die UBS-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 18,70 CHF. Kurzfristig markierte die UBS-Aktie bei 18,75 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die UBS-Aktie bis auf 18,46 CHF. Bei 18,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 729.313 UBS-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,85 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UBS-Aktie somit 10,34 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,87 CHF. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UBS-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 23,57 CHF für die UBS-Aktie.

UBS ließ sich am 31.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.029,00 USD – das entspricht einem Minus von 8,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.732,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die UBS-Bilanz für Q1 2023 wird am 25.04.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von UBS rechnen Experten am 23.04.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass UBS ein EPS in Höhe von 2,33 USD in den Büchern stehen haben wird.

