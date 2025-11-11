Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo: Deutsche Industrie sieht Wettbewerbsfähigkeit auf Rekordtief

Die deutsche Industrie sieht ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit auf einem historischen Tiefpunkt. Dies geht aus einer Umfrage des Ifo-Instituts vom Oktober hervor. Mehr als jedes dritte Industrieunternehmen, nämlich 36,6 Prozent, berichtete von einem Rückgang seiner Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Ländern außerhalb der Europäischen Union. Dieser Wert markiert den höchsten Stand seit Beginn der Ifo-Erhebungen. Im Juli lag dieser Anteil noch bei 24,7 Prozent.

Beherbergungsbetriebe verbuchen im September mehr Übernachtungen

Die Beherbergungsbetriebe in Deutschland haben im September 48,6 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 1,0 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm um 1,4 Prozent auf 40,8 Millionen zu. Gleichzeitig sank die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland um 1,2 Prozent auf 7,8 Millionen.

US-Senat billigt Gesetzentwurf zur Beendigung des Shutdowns

Der US-Senat hat die Weichen für ein Ende der Ausgabensperre gestellt. Die Parlamentskammer stimmte einem Ausgabenpaket zu, um den rekordlangen Shutdown zu beenden. Das Paket wurde mit 60 zu 40 Stimmen gebilligt. Fast alle Republikaner und ausreichend demokratische Senatoren stimmten zu. "Es war ein sehr langer Weg, buchstäblich die längste Haushaltssperre in der Geschichte", sagte der Mehrheitsführer im Senat, der Republikaner John Thune. "Ich bin sehr, sehr froh, sagen zu können, dass wir nun endlich am Ende angelangt sind."

Fed-Gouverneur Miran befürwortet weitere Zinssenkung im Dezember

Federal-Reserve-Gouverneur Stephen Miran könnte nach eigener Aussage eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der Sitzung im Dezember unterstützen. Er sieht aber weiterhin stärkere Argumente für eine Senkung um 50 Basispunkte. "Nichts ist sicher. Wir könnten Daten erhalten, die mich bis dahin umstimmen könnten", sagte er in einem Interview mit CNBC. "Aber wenn keine neuen Informationen vorliegen, die mich dazu veranlassen, meine Prognosen zu aktualisieren, würde ich wie bisher eine Senkung um einen halben Prozentpunkt für angemessen halten, mindestens jedoch um einen Viertelprozentpunkt."

Trump erwägt Senkung der Zölle auf Importe aus Schweiz und Indien

US-Präsident Donald Trump erwägt eine Senkung der Zölle auf Importe aus Indien und der Schweiz. "Die Zölle auf Indien sind wegen des russischen Öls sehr hoch", sagte Trump am Montag vor Reportern im Oval Office. "Und sie haben aufgehört, das russische Öl zu verkaufen. Die Zölle wurden erheblich gesenkt", fügte er hinzu: "Wir werden die Zölle irgendwann senken."

China plant System zur Steuerung von Seltene-Erden-Exporte - Kreise

China will den Export Seltener Erden und anderer limitierter Materialien in die USA mit einem neuen System steuern. Das "Validated End-User"-System (VEU) werde Unternehmen mit Verbindungen zum US-Militär ausschließen und gleichzeitig Exportgenehmigungen für andere unternehmen beschleunigen, wie mit dem Plan vertraute Personen sagten. Das System würde es dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping ermöglichen, seine Zusage an US-Präsident Donald Trump einzuhalten, den Export solcher Materialien zu erleichtern und gleichzeitig sicherzustellen, dass sie nicht in die Hände von Zulieferern des US-Militärs gelangen. Für China sei das ein zentrales Anliegen, so die informierten Personen.

+++ Konjunkturdaten +++

Niederlande Inflationsrate Okt 3,1% - CBS

Niederlande Inflationsrate Sep war 3,3% - CBS

GB/Anträge auf Arbeitslosengeld Okt +29.000

GB/ILO-Arbeitslosenzahl 3 Mon per Sep +116.755, Quote 5,0%

GB/Durchschnittslöhne (inkl. Boni) 3 Mon per Sep +4,8%

Japan/Leistungsbilanz Sep nsb Überschuss 4,483 Bill JPY (PROG: Überschuss 2,443 Bill JPY)

Japan/Leistungsbilanz Sep nsb Überschuss 4,483 Bill JPY; +191,6% gg Vj

